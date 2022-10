 Alaban acto heroico de bombero en Charlotte

Charlotte, NC.- Un bombero de Charlotte está siendo alabado por su acto heroico luego de tomar acción de prevención en una escena de tiroteo y de brindar atención a una víctima.

Michael Cunningham estaba comprando alimentos el martes para el almuerzo de sus compañeros de equipo. Pero, al salir del lugar en 4800 de Berewick Town Center Dr. presenció un tiroteo.

Ver más: Oficial ayudó a mujer a dar a luz

El miembro del Departamento de Bomberos de Charlotte reaccionó rápidamente para alertar a los equipos de emergencia.

This morning, Charlotte Firefighter Michael Cunningham was witness to an active gun shooting and was the initial caller to 911. Following his valiant efforts to keep bystanders safe and out of harm's way, Cunningham gave emergency medical care to the shooting victim on the scene pic.twitter.com/RBjvkEqCy8

— Charlotte Fire Dept. (@charlottefire) October 4, 2022