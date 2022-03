Oficial ayudó a mujer a dar a luz

Charlotte, NC.- Una oficial del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg ayudó a una mujer a dar a luz en el asiento trasero de un automóvil.

El hecho ocurrió el jueves en la tarde y el departamento lo hizo público en sus redes sociales como una forma de hacerle un reconocimiento a la oficial M. Brennan.

Ella estaba dirigiendo el tráfico fuera de servicio en la escuela Sugar Creek Charter. De pronto desde un automóvil le estaban haciendo señas de manera frenética.

A #CMPD officer is being hailed a hero after safely delivering a baby in an off-duty capacity. #CLT #CLTNews#WomensHistoryMonth

Read More Here: https://t.co/yjufEaVOwR pic.twitter.com/F0FNfjXyBM

— CMPD News (@CMPD) March 26, 2022