Acto heroico de niño latino salva a sus compañeros

Charlotte, NC.- Un niño latino en la ciudad de Charlotte ha sido reconocido como un héroe por los bomberos de la ciudad después de salvar a compañeros de escuela de la caída de un poste de electricidad.

Juan Andrés Cabesa Mina estaba el jueves pasado esperando el autobús escolar que lo llevaría Windsor Park Elementary School. Pero ese día pasaría algo extraordinario.

Cerca, un accidente de tránsito terminó con un automóvil impactando contra un poste de electricidad.

En un acto de valentía Juan Andrés corrió hacia el peligro y rápidamente sacó a tres estudiantes del área donde el poste se derrumbaba, publicó el Departamento de Bomberos de Charlotte en su página de Facebook.

En medio del agitado movimiento, el niño latino no pudo escapar a tiempo y el poste cayó sobre sus piernas dejándolo atrapado.

Juan is a true hero after a vehicle crashed into a utility pole. Juan rushed to protect classmates from danger, but Juan ended up trapped under the pole. Today, Charlotte Fire joined a grateful community to honor him at school. See the full story on our Facebook or Instagram. pic.twitter.com/a2SfVKFK6A

— Charlotte Fire Dept. (@charlottefire) March 28, 2023