Charlotte, DC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) arrestaron a dos sospechosos por un asesinato en la División Steele Creek. En el hecho fue asesinado Jonathan Dockery.

La detención se llevó a cabo el viernes 14 de junio de 2024, el Equipo de Detención de Criminales Violentos (VCAT) de CMPD arrestó a Tadarian Neal, de 40 años, y a Asia Tapp, también de 40 años.

Además, agentes informaron que Neal y Tapp fueron transportados al Centro de Aplicación de la Ley (LEC) en Uptown (601 E. Trade St.) para la entrevista con los detectives.

Finalmente, al concluir las entrevistas, ambos sospechosos fueron transferidos a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

Detectives with the CMPD's Homicide Unit have identified and charged two suspects in connection to the murder of Mr. Jonathan Dockery. See case update here: https://t.co/xWUkt1DYV2

— CMPD News (@CMPD) June 15, 2024