Trump visita NC en el primer viaje de su mandato

Charlotte, NC.- En el primer viaje de su mandato, el presidente Donald Trump visitará el oeste de Carolina del Norte este viernes para supervisar la situación de los habitantes afectados por el huracán Helene, que en septiembre devastó amplias áreas de los Apalaches. La visita busca subrayar el compromiso de su administración con la recuperación de las comunidades afectadas. Aunque no hay información en sus redes oficiales, la visita que iniciará en California fue anunciada en su discurso de investidura.

Today, President Trump is keeping his promise to Western North Carolina! I’m honored to join him aboard Air Force One as we focus on delivering relief for Hurricane Helene victims.

El huracán Helene dejó una huella devastadora en Carolina del Norte, cobrando más de 100 vidas y desplazando a miles de personas. Desde entonces, la respuesta del gobierno federal ha sido objeto de análisis, destacando tanto los avances como los desafíos en la reconstrucción. Por eso este primer viaje de Trump.

El senador republicano Thom Tillis expresó que la administración de Trump ha dado prioridad al proceso de recuperación. “La visita del presidente refleja su compromiso con las familias que aún enfrentan incertidumbre respecto a su vivienda”, comentó Tillis, señalando que este primer viaje es un paso importante para acelerar el proceso de reconstrucción.

.@realDonaldTrump's visit today highlights his commitment to WNC's recovery after Helene. Under Biden, FEMA’s slow response left many families vulnerable. I look forward to working with @POTUS & @VP to ensure that every available federal resource is deployed and that red tape…

— Senator Thom Tillis (@SenThomTillis) January 24, 2025