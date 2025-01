Prologan Asistencia Pública a los afectados por Helene

Raleigh, NC.- A petición del gobernador, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) concedió a NC la prolongación, hasta el 6 de febrero, 2025, para que los gobiernos locales y ciertos tipos de organizaciones sin fines de lucro soliciten Asistencia Pública, la cual provee subvenciones suplementarias a unidades gubernamentales, a ciertos tipos de organizaciones privadas sin fines de lucro, incluyendo iglesias, a fin de que las comunidades se recuperen de los estragos de la Tormenta Tropical Helene.

Spotlight on SERT sheltering, medical support and supply distribution after Hurricane Helene in Western NC. https://t.co/cZh2T8yje5

— NC Public Safety (@NCPublicSafety) December 30, 2024