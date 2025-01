Expanden empleos temporales para afectados por Helene

Raleigh, NC.- Los residentes de 39 condados ahora pueden solicitar participar en el programa de empleos temporales que pone a los habitantes de NC a trabajar en las tareas de recuperación en las áreas afectadas por el huracán Helene, anunció el Secretario del Departamento de Comercio de NC, Lee Lilley. Esto representa una expansión del área de 25 condados que se anunció por primera vez en octubre.

The people of western North Carolina are experiencing chaos and uncertainty regarding temporary housing that is untenable. Today, I urged @fema to extend its Transitional Sheltering Assistance program for six months, through September 30, to ensure folks have safe, secure shelter… pic.twitter.com/3uFMJf68db

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 16, 2025