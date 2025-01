Raleigh, NC.- El vecindario de Renaissance Park, conocido por su tranquilidad, se vio sacudido por un tiroteo que dejó a un oficial gravemente herido y dos hombres muertos. El enfrentamiento comenzó la tarde del martes 21 de enero de 2024, cuando agentes del Departamento de Policía de Raleigh respondieron a una llamada al 911 por un presunto robo residencial en Democracy Street.

1/21/2025 The Raleigh Police Department is currently responding to an active police investigation in the 600 block of Democracy Street. The public is advised to avoid the area as the investigation progresses. Additional information will be available soon. pic.twitter.com/rceCFrjZ3k — Raleigh Police (@raleighpolice) January 21, 2025

La llamada de emergencia, realizada por una mujer que afirmó conocer al sospechoso de una relación previa, marcó el inicio de una serie de eventos que derivaron en tragedia. Según el informe oficial, los agentes llegaron a la residencia alrededor de las 5:45 pm en medio de disparos. Ante la agresión, los oficiales pidieron refuerzos mientras intentaban controlar la situación.

1/21/2025 8:20 p.m. Update: An adult suspect is deceased and a Raleigh Police Officer is being treated at WakeMed with serious injuries. We will continue to release information as the investigation continues. https://t.co/tFZieTbL7l — Raleigh Police (@raleighpolice) January 22, 2025

El enfrentamiento dejó como saldo la muerte del sospechoso en el lugar. Otro hombre presente en la vivienda fue trasladado a un hospital, donde más tarde falleció. Además, un oficial resultó gravemente herido y fue sometido a cirugía. La jefa de policía de Raleigh, Estella Patterson, confirmó que el oficial permanece en estado crítico y pidió a la comunidad que lo mantenga en sus oraciones.

La investigación del caso está en manos de la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI), que recopila pruebas y declaraciones para enviar un informe al Fiscal del Distrito del Condado Wake. Paralelamente, la Unidad de Asuntos Internos del departamento policial lleva a cabo una revisión administrativa para determinar si las acciones de los agentes se alinearon con las políticas internas.

En una declaración, Patterson aseguró que, como parte del protocolo y en un esfuerzo por mantener la transparencia, se entregará un informe detallado al administrador de la ciudad en los próximos cinco días.

Mientras tanto, los residentes de Renaissance Park expresan su consternación por el incidente, que ha dejado una marca indeleble en la comunidad. La noche del martes se recordará como un recordatorio de los peligros que enfrentan los oficiales y del impacto de la violencia en el tejido social.

Finalmente el Gobernador de NC, Josh Stein expresó su consternación a través de la red social X en donde escribió: «La jefa Patterson me ha informado sobre el tiroteo que sufrió un agente de policía de Raleigh esta noche. El agente está recibiendo tratamiento en el hospital. Anna y yo estamos rezando por su recuperación completa.»

I have been briefed by Chief Patterson concerning the shooting of a Raleigh police officer tonight. The officer is being treated at the hospital now. Anna and I are praying for a complete recovery. — Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 22, 2025

