Charlotte, NC.- Este miércoles 22 de enero, FlightAware reportó demoras y cancelaciones en el Aeropuerto Internacional Charlotte-Douglas producto de la nevada. Reportó más de 150 vuelos cancelados.

En las redes del aeropuerto, escribieron que algunas áreas de la terminal se encuentran cerradas hasta nuevo aviso «Debido al clima invernal, el #CLToverlook estará cerrado hasta nuevo aviso. Proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles».

Due to winter weather, the #CLToverlook will be closed until further notice. We will provide updates as they become available. ❄️ pic.twitter.com/TjT7JX5Jtz

— CLT Airport (@CLTAirport) January 22, 2025