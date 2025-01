Huntersville, NC.- El clima invernal ya comienza a causar estragos en NC. Una serie de accidentes vehiculares en Beatties Ford Road, ocurrieron por las peligrosas condiciones invernales y dejaron una persona con heridas de gravedad que ponen en riesgo su vida. La emergencia ocurrió el viernes 10 de enero por la noche y marcó el inicio de tres colisiones consecutivas cerca de la misma intersección, generando caos y cerrando la vía durante varias horas.

**BFR UPDATE** Beatties Ford Road remains closed at Sao Paula Drive as Duke Power continues to repair the damaged power pole from the earlier crash. #CLTwx #CLTtraffic #RoadClosed https://t.co/dZWTMAIWi2 pic.twitter.com/i6SQQub7o8

— Huntersville Fire (@Huntersville_FD) January 11, 2025