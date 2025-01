Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg anunció la activación de sus protocolos de clima invernal extremo para brindar asistencia a las personas sin hogar durante las bajas temperaturas esperadas entre el viernes 10 y el domingo 12 de enero. Estos protocolos incluyen capacidad adicional en los refugios del área y la colaboración con diversas organizaciones locales.

Extreme weather protocols will be in place Friday, Jan. 10 thru Sunday, Jan. 12 in response to the forecast.

Area homeless shelters will have expanded hours and additional capacity. Street outreach teams will visit homeless encampments to share info: https://t.co/rm5sZcKDIb pic.twitter.com/ypfJZOJg3m

