NC en alerta ante clima invernal

Charlotte, NC.- Las autoridades de NC están en alerta ante el paso de la nevada y el clima invernal extremo por el estado. El secretario del NCDOT, Joey Hopkins, el Gobernador de NC, Josh Stein y otros funcionarios estatales compartieron consejos de preparación para tormentas invernales durante una conferencia de prensa.

Luego de una reunión recomendaron a las personas quedarse en casa a menos que sea esencial salir, preparar los suministros y verificar http://DriveNC.gov después de la tormenta.

Por su parte, el Gobernador pidió a FEMA extender la asistencia unos días más por el paso de la tormenta invernal: «Ante la llegada de esta tormenta invernal, hemos pedido nuevamente a FEMA que extienda su asistencia de refugio temporal por unos días más. Incluso si la casa de alguien está lista para ser ocupada nuevamente, no queremos que se quede en la calle durante la tormenta y, sobre todo, la gente tiene que estar abrigada y segura».

También indicó que si ha estado recibiendo asistencia temporal en un hotel y su casa no está lista y no ha podido conseguir opciones de vivienda alternativas, llame a la línea directa de FEMA al 1-800-621-3362.

I have also created a state temporary travel trailer program to get people into safe, warm places to live on their own properties as they rebuild. Call 1-844-746-2326 if you are in need. We are committed to doing everything we can to do right by the people of western North…

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 10, 2025