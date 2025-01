Charlotte, NC.- El gobernador Josh Stein declaró el estado de emergencia en todo el estado ante la inminente tormenta invernal. Instó a los habitantes de Carolina del Norte a prepararse para las bajas temperaturas, la nieve y el hielo.

Winter weather is coming, North Carolina. Today I issued a statewide state of emergency in anticipation of the wintry weather and any havoc it wreaks.

Please pay attention to your local weather forecasts and any guidance by local officials. Keep yourself and your loved ones…

— Governor Josh Stein (@NC_Governor) January 9, 2025