Raleigh, NC.- Con las bajas temperaturas que ya afectan al estado y la posibilidad de clima invernal este fin de semana, el Comisionado de Seguros Mike Causey recuerda a los habitantes de NC que prioricen la seguridad ante el clima invernal y que se cuiden contra incendios cuando utilicen calentadores portátiles y tomen precauciones al viajar por carreteras heladas o cubiertas de nieve.

Are you ready for winter weather? ❄️ A storm is on the way, bringing snow & ice to NC starting Friday. Stay warm & safe! If you must go out, drive slowly and keep distance. More tips: https://t.co/sup7KklZet #WinterWeather #NCwx pic.twitter.com/rMA6WmEVKZ

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) January 9, 2025