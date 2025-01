Mujer muere atropellada en North Tryon Division

Charlotte, NC.-Los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg investigan un accidente automovilístico fatal que involucró a un peatón en North Tryon Division.

El hecho ocurrió el lunes 6 de enero de 2025, aproximadamente a las 6:49 am, cuando oficiales de North Tryon Division, así como del Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC respondieron a la cuadra 4500 de Reagan Drive en referencia a un peatón que fue atropellado por un vehículo motorizado.

Al llegar, los agentes localizaron a una mujer, identificada posteriormente como Petrina Ann Williams, de 48 años de edad, tendida en el suelo. Los agentes también localizaron una Ford Transit blanca del año 2018 con daños en la parte delantera derecha y en el parabrisas.

El conductor de la Ford fue identificado como Eliceo Zunun Aguilar, de 20 años de edad, y permaneció en el lugar. MEDIC trasladó a Williams al hospital, donde fue declarada muerta esa misma mañana.

Los detectives de investigación de accidentes graves del CMPD junto con el investigador de la escena del crimen respondieron para realizar la investigación.

La investigación inicial indica que el Ford Transit que conducía Aguilar viajaba hacia el oeste por Reagan Drive en dirección a N. Graham Street. Mientras el vehículo viajaba hacia el oeste, Williams cruzó la calle frente al Ford y la parte delantera derecha del vehículo chocó contra ella.

En el momento del accidente, estaba oscuro, llovía y Williams vestía ropa oscura. Ella cruzó la calle fuera de un paso de peatones marcado.

La velocidad no es un factor que contribuyó a la colisión de este vehículo. Los airbags del Ford no se desplegaron durante el choque. Aguilar no se vio afectado durante el choque. El informe toxicológico de Williams está pendiente.

Se notificó a los familiares más cercanos de la muerte de Williams.

Esta es una investigación activa y en curso. A medida que se desarrolle más información, el Departamento de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Cualquier testigo del accidente, o cualquier persona que tenga información sobre el mismo, debe comunicarse con la detective Mercedes al (704) 432-2169 Ext. 5 o con Crime Stoppers al (704) 334-1600. El público también puede visitar el sitio web de Crime Stoppers en http://charlottecrimestoppers.com/ . El número de informe de este caso es 20250106-0649-00.

