Muere septuagenario que había sido atropellado en octubre

Charlotte, NC.- Murió un septuagenario que había sido atropellado en octubre de 2024, específicamente el viernes 18 de octubre, aproximadamente a las 8:21 p. m., cuando los oficiales de la División de Providence respondieron a un accidente automovilístico que involucró a un peatón en la cuadra 100 de North Sharon Amity Road en Providence Division.

Fatal Pedestrian Investigation in the Providence Division

On Friday, October 18, 2024, at approximately 8:21 p.m. Providence Division officers responded to a motor vehicle crash involving a pedestrian in the 100 block of North Sharon Amity Road in the Providence Division.

See… pic.twitter.com/U0ChjEkcyG

— CMPD News (@CMPD) December 27, 2024