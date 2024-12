Un empresario de Charlotte es sentenciado por un delito fiscal

Charlotte, NC.- Sentenciaron a 18 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada por un delito fiscal a Peter Anthony Thomas, de 63 años de edad, ex residente de Charlotte y ahora residente de Miami, Florida, anunció Dena J. King, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

También le ordenaron a Thomas pagar $2.526.131.99 como restitución al Servicio de Impuestos Internos (IRS). El 2 de julio de 2024, Thomas se declaró culpable de no rendir cuentas ni pagar al fondo fiduciario los impuestos adeudados en nombre de los empleados de PT Media, LLC correspondientes al trimestre que finalizó el 30 de junio de 2021.

Donald “Trey” Eakins, agente especial a cargo del IRS, Investigación Criminal, Oficina de Campo de Charlotte (IRS-CI), se une al Fiscal Federal King para hacer el anuncio.

Según los documentos presentados ante el tribunal y la audiencia de sentencia de hoy, Thomas era el propietario de Club One CLT, LLC, Sports ONE, Inc., Sports ONE CLT LLC y PT Media, LLC (en conjunto, «los negocios de Charlotte»), que operaban como bares, restaurantes y salones con temática deportiva en Charlotte.

Thomas también era propietario de varios otros bares, restaurantes y salones en Florida y Maryland, incluidos Bar One Miami Beach LLC y Bar One Baltimore LLC.

Thomas ejercía control sobre los asuntos financieros y comerciales de los negocios de Charlotte y era responsable de recaudar los impuestos del fondo fiduciario y contabilizar los impuestos sobre el empleo mediante la presentación de formularios 941 ante el IRS y el pago al IRS de los impuestos sobre el empleo de los empleados de los negocios de Charlotte.

Entre 2017 y 2022, Thomas hizo que las empresas de Charlotte recaudaran más de $640.000 en impuestos del fondo fiduciario de los salarios de sus empleados, pero Thomas no pagó estos impuestos al IRS.

Además, entre 2021 y 2023, Thomas hizo que Bar One Miami Beach LLC y Bar One Baltimore LLC recaudaran más de $1.1 millones en impuestos del fondo fiduciario de los salarios de sus empleados, pero Thomas no pagó estos impuestos al IRS.

En total, entre 2017 y 2023, Thomas hizo que las empresas de Charlotte, Bar One Miami Beach LLC y Bar One Baltimore LLC no pagaran más de $2.5 millones en impuestos sobre el empleo, incluidos más de $1.740.000 en impuestos del fondo fiduciario de los salarios de sus empleados.

Los documentos judiciales muestran que, en lugar de pagar los impuestos del fondo fiduciario que debían pagarse en nombre de las empresas de Charlotte, Thomas utilizó los impuestos del fondo fiduciario para otros fines, incluidos más de 2,5 millones de dólares en retiros de efectivo, 370.000 dólares para viajes, compras de bienes raíces y más de 250.000 dólares en compras minoristas, incluidas compras de alta gama en Neiman Marcus, Prada, Louis Vuitton y Givenchy.

Thomas también hizo que se transfirieran más de 2.9 millones de dólares entre las empresas de Charlotte, Bar One Miami Beach, LLC, y Bar One Baltimore, LLC.

También dijeron que le ordenarán a Thomas presentarse ante la Oficina Federal de Prisiones cuando se le designe una instalación federal.

La División de Investigación Criminal del IRS investigó el caso.

La fiscal federal adjunta Caryn Finley y el fiscal federal adjunto especial Eric Frick de la Fiscalía federal en Charlotte procesaron el caso.

