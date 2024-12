Charlotte, NC.- Los líderes de Salud Pública tienen noticias importantes para los residentes sin seguro: las vacunas gratuitas contra el COVID y la gripe están disponibles. Con la temporada de enfermedades respiratorias en pleno apogeo, los funcionarios de salud advierten que las vacunas son una forma importante de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos durante esta temporada festiva.

Play it safe this holiday season and get vaccinated.

Free COVID and flu vaccines are available for uninsured residents.

