Ocho personas desplazadas por incendio en Woodfield Drive

Charlotte, NC.- El Charlotte Fire Department respondió a un incendio en una casa a primera hora de la mañana de este jueves 28 de noviembre en la cuadra 6300 de Woodfield Drive, que dejó ocho personas desplazadas. En total fueron seis adultos y dos niños.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 6500 block Woodfield Dr. 30 Charlotte firefighters controlled the incident in 20 minutes. No reported injuries to civilians or firefighters. The fire is under investigation. pic.twitter.com/Es0vjLQQon

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) November 28, 2024