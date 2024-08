Invitan a tomar conciencia sobre los peligros del fentanilo

Charlotte.- En el marco del Día Nacional de Prevención y Concientización sobre el Fentanilo que se celebró este 21 de agosto, autoridades estadounidenses invitan a tomar conciencia sobre los peligros del potente fármaco fabricado ilegalmente.

Remember – street pills kill. It’s #NationalFentanylPreventionandAwarenessDay. Two milligrams of fentanyl – an amount that fits on the tip of a pencil – is considered a lethal dose. Our officers routinely seize fentanyl hiding in street pills that are sold as xanax, percocet or… pic.twitter.com/jMsOmpWSFQ

— CMPD News (@CMPD) August 21, 2024