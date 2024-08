Raleigh, NC.- Este mes, mientras casi 1.5 millones de estudiantes regresan a las aulas en Carolina del Norte, el comisionado de seguros Mike Causey recordó la importancia de la seguridad escolar al caminar, conducir o viajar en el autobús.

As students return back to school, Commissioner Causey reminds everyone to keep safety in mind when walking, driving or riding the bus to school. Passing a stopped school is not only dangerous, but it can cost you big time on your insurance! More tips: https://t.co/u7XC0a7hh8 pic.twitter.com/3LCAJxtLxn

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) August 12, 2024