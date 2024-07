Biden ofrecerá rueda de prensa para demostrar sus habilidades

Washington.- Con el objetivo de demostrar sus habilidades, el candidato demócrata Joe Biden dará este jueves 11 de julio una rueda de prensa para así cerrar la cumbre de la OTAN.

Y es que para nadie es un secreto que el presidente de los Estados Unifos enfrenta un rechazo por miembros de su partido, tras su actuación en el debate presidencial contra el republicano Donald Trump.

En este sentido, Biden, comparecerá ante los medios, por la culminación de la cumbre de la OTAN celebrada en Washington con motivo de los 75 años de la Alianza.

I said I would be the most pro-union president in American history.

Well, guess what? I am—because I believe that when labor does well, everybody does better. pic.twitter.com/QvCD5s5mFX

— Joe Biden (@JoeBiden) July 10, 2024