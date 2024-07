Estadounidenses piensan que Biden no debe postularse a la reelección

Washington.- Una reciente encuesta dio a conocer que al menos el 72% de los estadounidenses votantes piensa que el demócrata Joe Biden no debe postularse a la reelección.

La información la dio a conocer la firma YouGov, que realizó la encuesta después del primer debate con su rival republicano, Donald Trump.

En este sentido, indicaron que estos resultados traducen un aumento de 9 puntos en comparación con la misma pregunta en febrero.

De la misma manera, señalaron que el 86 % de los encuestados considera que la edad de Biden es una razón clave por la que no debería postularse. Así como también, el 72 % de los encuestados señalan que Biden no tiene la salud mental y cognitiva para ser presidente, siete puntos más que a principios de junio.

Por otro lado, también preguntaron más directamente si Biden debería hacerse a un lado como candidato demócrata para darle a otro demócrata la oportunidad de postularse, el 64% de los votantes dijo que debería hacerlo.

