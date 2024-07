Confirman chequeos médicos de Biden

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se somete dos veces por semana a un chequeo médico verbal. Tras el debate presidencial contra el republicano Donald Trump.

La información la dio a conocer, representantes de la Casa Blanca reveló que el primer mandatario no se ha sometido a un análisis físico.

En rueda de prensa, la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, puntualizó que “la unidad médica del presidente está literalmente al otro lado de la columnata, justo al final de las escaleras de la residencia”.

