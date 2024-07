Dictaminan que Trump tiene inmunidad presidencial

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el republicano Donald Trump puede reclamar inmunidad frente al procedimiento penal.

El fallo de este lunes 1 de julio determinó que Trump tiene inmunidad presidencial en actos oficiales. Sin embargo, no de manera absoluta.

Asimismo, medios internacionales, señalaron que en un fallo histórico de 6 votos a 3. La Corte Suprema declaró por primera vez que los expresidentes tienen inmunidad absoluta por sus actos oficiales y ninguna inmunidad por actos no oficiales.

Sin embargo, en lugar de aplicar esta decisión directamente, la Corte ordenó a los tribunales inferiores que determinen cómo se aplica esta regla al caso de Trump.

Ver más: Trump otorgaría residencia permanente a los migrantes universitarios

De la misma manera, trascendió que la decisión implica una demora adicional antes de que el expresidente republicano pueda enfrentar un juicio. Trump ha negado haber cometido alguna irregularidad.

Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, indicó que «llegamos a la conclusión de que, en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados. La naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad de enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato».

«Al menos con respecto al ejercicio del presidente de sus poderes constitucionales fundamentales, esta inmunidad debe ser absoluta», acotó.

Asimismo, destacó que «el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley».

Por su parte, el expresidente Donald Trump saludó el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. En la que afirmó como una gran victoria para la Constitución y la democracia.

A través de su red social Truth Social puntualizó que «GRAN VICTORIA PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA. ORGULLOSO DE SER ESTADOUNIDENSE».

BREAKING: A 6-3 Supreme Court rules presidents are entitled to absolute immunity from criminal prosecution for official acts, but there is no immunity for unofficial acts.

(Trump v. U.S., 23-939) #SCOTUS https://t.co/I41tdhS33a pic.twitter.com/IlmNfiZ70r

— Katie Buehler (@bykatiebuehler) July 1, 2024