Familia de Biden animó a que siguiera su campaña electoral

Washington.- Tras el primer debate presidencial, en la que el demócrata Joe Biden no salió muy bien en el puntaje, su familia lo animó para que siguiera en la campaña electoral.

En una reunión en Camp David el domingo 30 de junio, la familia de Biden pidió continuar con su campaña para la reelección. Pese a que algunos dirigentes del Partido Demócrata que le instaron a retirarse.

Asimismo, según dos asesores de Biden, la familia ofreció al mandatario su “apoyo incondicional” durante el encuentro en la recóndita residencia de Camp David, al que acudieron la primera dama, Jill, sus hijos y nietos.

Ver más: Dictaminan que Trump tiene inmunidad presidencial

A través de varios medios de comunicación se conoció que la reunión había sido planeada hace semanas para hacer una sesión fotográfica con la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz. Sin embargo, el encuentro acabó estando rodeado de gran expectación, ya que la familia del presidente ha jugado siempre un papel crucial en sus decisiones políticas.

Durante la familia de Biden le instó a seguir luchando con la convicción de que puede desempeñar un buen trabajo durante los próximos cuatro años. A pesar de su edad, que con 81 años lo convierte en el presidente con mayor edad en la historia del país.

De la misma manera, trascendió que Hunter Biden es uno de los que más desea que el presidente continúe en la carrera por la Casa Blanca para mostrar a los votantes su naturaleza luchadora, en lugar de la imagen proyectada la noche del debate, de un mandatario envejecido con la voz ronca y que no concluía algunas de sus frases.

Ver más: Invitan a celebrar la Independencia de Venezuela en Charlotte

Otros miembros de la familia se han ofrecido este domingo a involucrarse más en la campaña. Por ejemplo, uno de los nietos del presidente se ha ofrecido para hablar con “influencers” de redes sociales con el objetivo de ayudar a amplificar su mensaje

Por su parte, uno de los donantes más importantes del Partido Demócrata, John Morgan, exigió la renuncia tanto de Anita Dunn como de Robert Bauer.

Al mismo tiempo criticó a Ron Klain, quien fue jefe de gabinete de Biden entre enero de 2021 y febrero de 2023 y le ayudó a prepararse para el debate.

A través de su red social X indicó que los asesores hicieron que Biden “practicara en exceso” y cuando llegó el debate estaba “agotado”.

Ignore all "news reports" with anonymous sources about Dem donors calling for Biden to withdraw. pic.twitter.com/xh6ZhdbV6J

— Cheri Jacobus (@CheriJacobus) June 30, 2024