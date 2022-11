Twitter cierra sus oficinas mientras inician despidos

San Francisco, CA.- La compañía Twitter sufre un cierre de oficinas temporal este viernes, mientras que inician los despidos y para esto sus empleados serán contactados por correo electrónico, antes de las 9 am, hora del Pacífico del viernes (12 p.m. EDT/1600 GMT), para informar si serán despedidos.

De esta forma, Twitter sigue montada en una ola de incertidumbre luego de la transacción con el polémico y multimillonario, Elon Musk. Hace apenas unos días el nuevo CEO de Twitter, expresó que las cuentas verificadas tendrán un costo mensual de $8.

El correo electrónico enviado por Twitter este jueves, «En un esfuerzo por colocar a Twitter en un camino saludable, pasaremos por el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global el viernes».

Por su parte, Elon Musk pretende eliminar alrededor de 3.700 empleados de Twitter, lo que es igual a la mitad de su fuerza laboral. Al tiempo que busca recortar costos e instaurar un nuevo sistema de ética de trabajo exigente.

