Suscripción de Twitter costará $8

San Francisco, CA.- Un tuit, el martes 1 de noviembre, de Elon Musk alertó a la comunidad de Twitter por anunció que una suscripción tendrá un costo de ocho dólares al mes, para aquellos usuarios quieran mantener sus cuentas certificadas, auténticas y menos expuestas a publicidad.

Hay que recordar que la red social Twitter, ofrece desde el 2021 una suscripción de pago, sin embargo el nuevo CEO de Twitter, Elon Musk pretende buscar una oferta más alta. Pero también espera mayor aceptación para diversificar las fuentes de ingreso de Twitter.

Elon Musk explicó tras la compra de Twitter, «El sistema actual de señores y plebeyos, con los que tienen el tick azul y los que no, es una mierda. ¡Poder para el pueblo! Blue por 8 dólares al mes».

Para cumplir con este plan Elon Musk, planea fusionar Twitter Blue, una suscripción de $5 mensuales que ofrece un modo de lectura más cómodo más herramienta de edición; con la posibilidad de que las cuentas elegibles tengan su identidad certificada y verificada.

you get what you pay for

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022