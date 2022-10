¿Elon Musk despedirá al 75% del personal de Twitter?

San Francisco, CA.- El magnate sudafricano, Elon Musk expresó su plan de recortar el 75% del personal de Twitter lo que dejaría a la plataforma, aproximadamente, con 2.000 empleados, de acuerdo con estimaciones The Washington Post, medio que aseguró tener acceso a documentos sobre el acuerdo de Musk con los inversores.

Estos supuestos documentos explican que Twitter se enfrentaría a un importante recorte de personal. Inclusive en el caso de no efectuarse la transacción. De manera que, de ser cierta esta información al menos tres cuartas partes de la plantilla quedaría sin empleo.

De momento, el personal de Twitter es de, al menos, 7.500 empleados. Sin embargo, el propietario de Tesla y SpaceX no ha declarado al respecto. Pero, otras fuentes consultadas precisan que estos recortes afectarían a la infraestructura de la compañía, puntualmente a los centros de datos que sostienen el funcionamiento de Twitter.

Del mismo modo, The Washington Post también resaltó que estos grandes recortes podrían afectar al preciso control de contenido ofensivo que existe en Twitter. Red Social que ha demostrado su desespero por cerrar el, largo e inconsistente, acuerdo.

NEW: An unknown number of Twitter employees are circulating an open letter to @elonmusk demanding they be allowed to keep all their jobs, pick journalistic and geopolitical winners and losers, and retain all their employment benefits.

The participation trophy generation. pic.twitter.com/R3Mp3CQifA

— Raheem J. Kassam (@RaheemKassam) October 25, 2022