TikTok se queda con el 70% de las donaciones hechas a desplazados sirios

Damasco, Siria.- Una investigación de BBC descubrió que la red social TikTok se queda con el 70% de las donaciones realizadas por medio de su aplicación a miles de familias desplazadas que residen en campamentos de refugiados en Siria.

Los usuarios que consumen estas transmisiones en vivo pueden enviar obsequios animados para «dar una propina». Estas recompensas destinada al creador de contenido se representa en rosas digitales que cuestan centavos, hasta leones o universos virtuales que tienen un costo de al menos $500.

Ver más: La app de la red social Truth Social fue aprobada para Play Store

Por ejemplo, el exjugador de rugby profesional Keith Mason y ahora influencer de TikTok donó $330. Lo hizo por medio de regalos de TikTok a una familia desplazada. A este gesto comentó, «Los niños parecían tan felices, y aunque al hombre le habían volado las piernas y el brazo, era el tipo más positivo que podrías conocer».

Pese a que hasta aquí todo estaba bien, surgió la duda de ¿cómo es posible que tantas familias víctimas de la guerra civil en Siria, que habían perdido todo, de pronto tenían smartphone, conexión a Internet y cuentas de TikTok aptas para transmitir en vivo todos los días?

TikTok taking up to 70% of money donated to Syrian displaced families begging on the app, BBC investigation finds https://t.co/SIIazSnWYh

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 12, 2022