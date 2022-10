Fundador de Telegram advierte a usuarios de WhatsApp

Charlotte, NC.- El ruso Pavel Durov, fundador de Telegram hizo un llamado a los usuarios de WhatsApp, a que usen «cualquier aplicación de mensajería» argumentando que sus datos e información estarían en riesgo.

Del mismo modo, el ruso Durov recordó una serie de problemas de ciberseguridad por las que atravesó la plataforma Meta en los últimos años. Frente a esto confirmó, «lo que significa que es casi seguro que ya existe un nuevo fallo de seguridad».

El fundador de Telegram hizo alusión a un caso específico donde la aplicación trata de tomar el control del teléfono del usuario mediante el envío de un video malicioso. O en su defecto iniciando una videollamada, pese a que supuestamente la aplicación ya se encargó de darle solución.

A pesar de estas contundentes declaraciones, Durov dijo que esta advertencia no significaba una invitación a que abandonaran Meta para irse a Telegram. Pero, si podrían dejar WhatsApp para irse a otra app de preferencia.

Hackers could have full access (!) to everything on the phones of WhatsApp users – https://t.co/kefCbrdpc8

— Pavel Durov (@durov) October 5, 2022