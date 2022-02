Roban 320 millones de dólares en criptomonedas

Nueva York, NY.- La plataforma de criptomonedas Wormhole, basada en una red de blockchain, confesó que fue «hackeada» para robar 320 millones de dólares en criptodivisas, siendo este el cuarto robo, en criptomonedas, más grande hasta ahora.

La compañía publicó la acción delictiva este miércoles, “la red Wormhole fue explotada por 120.000 wETH”. Básicamente, un Wrapped Ether (wTHE) es un token para intercambiar por otros tokens compatibles con ERC-20, por medio de plataformas descentralizadas.

Inmediatamente, Wormhole desactivó su red temporalmente para activar su protocolo de seguridad, y así verificar la vulnerabilidad qué pudo permitir este boquete tecnológico que dejó sustraer 320 millones de dólares en tokens.

La compañía declaró, “Estamos trabajando para que la red vuelva a funcionar lo antes posible”. Sin embargo, este jueves la plataforma comunicó a sus usuarios que «Todos los fondos están seguros».

1/2

All funds have been restored and Wormhole is back up.

We're deeply grateful for your support and thank you for your patience.

— Wormhole🌪 (@wormholecrypto) February 3, 2022