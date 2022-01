Facebook vende Asociación Diem a banco estadounidense

California, CA.- Facebook pretende cerrar su polémico proyecto de criptomonedas, la Asociación Diem, para vender su tecnología a otra empresa corroborando así el fracaso de la iniciativa que comenzó en 2019.

Según The Wall Street Journal, Facebook pactó vender esta tecnología por $200 millones al banco estadounidense Silvergate Capital. Entidad que se especializa en bitcoin y blockchain.

Por su parte, Facebook ya había anunciado su incursión el mercado de las criptomonedas en 2019, pese a que desde su propio nacimiento este proyecto estuvo envuelto en muchos inconvenientes.

De esta forma, la iniciativa para el desarrollo de esta criptomoneda, conocida como Libra que cambió su nombre a Diem, fue apoyada por importantes firmas como PayPal, Visa y Stripe. Sin embargo, encontró mucha resistencia por legisladores y reguladores en Estados Unidos.

1/ Following yesterday's @SenateBanking hearing on #stablecoins, here's a summary of the opportunities and challenges (w/@alonsodegortari & @theshah39): https://t.co/btGgVVEkox pic.twitter.com/mIcwOQRhF7

— Christian Catalini (@ccatalini) December 15, 2021