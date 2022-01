Fed prevé subir los cambios de tipos de interés

Nueva York, NY.- La United States Federal Reserve (Fed) dejó sin cambios los tipos de interés en un rango de entre 0% y 0.25%, adelantando que la inflación elevada, podría llevar a tomar medidas de subida tipos «pronto».

Por su parte, el Banco Central de Estados Unidos también decidió continuar con la reducción del ritmo mensual de compra de bonos. Además, planea eliminarlo por completo para el mes de marzo.

Al mismo tiempo, en este comunicado la institución bajo la administración de Jerome Powell, informó que desde febrero comprará únicamente bonos por valor de $30.000 millones. Esto, luego de la reducción paulatina desde los $120.000 millones mensuales.

También la Fed resaltó que el desempleo bajó sustancialmente tras la creación de empleo durante los últimos meses. A su vez expresó que la inflación se debe a, «desequilibrios entre la oferta y la demanda relacionados con la pandemia y la reapertura de la economía».

Es importante destacar que, la tasa interanual de inflación en Estados Unidos se incrementó en diciembre a un 7%. Según, Bureau of Labor Statistics (BLS), subiendo dos décimas por encima de la de noviembre y el porcentaje más alto desde 1982.

