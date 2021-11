Porsche apuesta su inversión a la movilidad eléctrica

Stuttgart, Alemania.- Porsche adquirió una participación mayoritaria en Greyp, un fabricante croata de bicicletas eléctricas vinculado a su filial Rimac Automobili, para expandir las ofertas de movilidad más allá de los autos deportivos como el 911 o su vehículo a batería Taycan.

Asimismo, la rama de capital de riesgo de Porsche ya tenía una participación de alrededor del 10% en Greyp. Sin embargo, el fabricante de automóviles ahora ejerció una opción para aumentar su participación.

Ver más: Apple acelera fabricación de automóvil autónomo

Porsche “está impulsando constantemente su estrategia de movilidad eléctrica”, dijo el director financiero, Lutz Meschke, en el comunicado. Afirmación que acompañó con, “Nuestras actividades en el sector de las bicicletas eléctricas subrayan nuestro enfoque constante”.

Por su parte, Porsche presentó dos bicicletas eléctricas en marzo y busca adoptar la experiencia que adquirió en la construcción de autos a batería para vehículos de lujo de dos ruedas también.

La marca más rentable de Volkswagen AG destinó 15.000 millones de euros (US$16.900 millones) en inversiones para nuevas tecnologías durante los próximos cinco años.

The joint venture @IONITY_EU is ramping up plans for further expansion. By 2025, the number of IONITY charging sites is expected to rise from the current 400 to more than 1,000. This will result in about 7,000 charging points. More: https://t.co/MAxhfVUQZh pic.twitter.com/tixfG3UjQq

— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) November 24, 2021