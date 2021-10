Apple suma otros 100 proveedores para usar solo energía limpia

San Francisco, CA.- Apple anunció, este miércoles, que 100 de sus empresas proveedoras se sumaron al compromiso de usar solo energía limpia y avanzar hacia el objetivo de neutralidad de carbono que persigue para 2030.

De esta manera, se plantea que para este año, se busca que todos los iPhone, Macs y el resto de productos tengan un impacto neto nulo sobre el clima.

Ver más: Los MacBook Pro integran chips de 10 núcleos y recuperan puertos HDMI y SD

Asimismo, en vísperas de la cumbre climática COP26, que dará inicio el domingo en Glasgow, Escocia, la firma más valiosa del mundo por capitalización bursátil aseguró que con las nuevas incorporaciones ya suman 175 el total de sus proveedores que se han adherido al objetivo.

Así lo afirmó, Lisa Jackson, vicepresidenta para el Medioambiente y las Iniciativas Políticas y Sociales de Apple, «Estos proveedores harán que se incorporen más de nueve gigavatios de energía limpia en todo el mundo. Evitarán que se generen 18 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono».

In Glasgow, we must mobilise public and private finance to support those on the frontline of the climate crisis, and reach global net zero by mid-century.

Por su parte, Apple ya usa el 100% de energías renovables en sus operaciones desde hace tres años. Para el 2020 alcanzó como empresa la neutralidad de carbono. Es decir, que no contribuye a aumentar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.

We all must do our part in the urgent fight against climate change. At Apple, we’ve more than doubled the number of our suppliers committed to 100% clean energy in the past year, and we aim to be carbon neutral across our entire supply chain by 2030. https://t.co/yAPTIXfhhQ

— Lisa P. Jackson (@lisapjackson) October 27, 2021