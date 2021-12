Poimo: la moto eléctrica e inflable, es parte de una investigación que no está disponible a la venta. 

Tokio, Japón.- Poimo fue creada por la compañía especializada en investigación y desarrollo de soluciones aplicables a la vida cotidiana de la gente, Mercari R4D, que dotó a esta ingeniosa moto de cualidades singulares.

La revolucionaria Poimo es una moto eléctrica que además es inflable. Al mismo tiempo, Poimo permite un gran nivel de personalización para que el usuario adapte la posición de conducción que mejor le convenga.

Al mismo tiempo, esta moto eléctrica e inflable es muy portable, gracias a su sencillo desinflado, que permite que sea bastante ligera y pequeña.

Según Mercari R4D, los objetivos principales de la creación de Poimo pasan por crear un medio de transporte simple, en cuanto a su montaje, desmontaje, portabilidad. Evitando los tradicionales «problemas» del chasis rígido.

