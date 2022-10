Pentágono probó el Arma Hipersónica de Largo Alcance (LRHW)

Wallops VA.- La Marina y Ejército de Estados Unidos probaron con éxito, al menos una docena de componente del Arma Hipersónica de Largo Alcance (LRHW), desde una plataforma de lanzamiento junto al mar en Virginia, con el propósito de colaborar con el desarrollo de una nueva clase de armas, según el Pentágono.

De esta manera, los Laboratorios Nacionales Sandia realizaron las pruebas desde la Instalación de Vuelo Wallops de la NASA en este estado. Este mismo chequeó los equipos de navegación y comunicaciones de las armas hipersónicas.

Ver más: ¿Por qué EE. UU., probó un arma hipersónica?

Al mismo tiempo se encargó de la revisión de los materiales avanzados que pueden soportar el calor en un «entorno hipersónico realista», de acuerdo con el comunicado de la Marina.

De manera que, los vehículos de planeo hipersónicos se lanzan desde un cohete en la atmósfera superior. Posteriormente se dirigen a velocidades cinco veces superiores a la del sonido, o sea, 6200 km/h (3853 millas por hora).

U.S. Navy and Army blasted off a rocket from a seaside launch pad to test nearly a dozen hypersonic weapon experiments on Wednesday.

Todays test was intended to validate future aspects of the Navys Conventional Prompt Strike (CPS) and the Armys Long Range Hypersonic Weapon LRHW pic.twitter.com/9GjcXiwtkw

— dkenna (@bigDkenna1) October 26, 2022