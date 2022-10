Biden habla de «armagedón» tras amenazas nucleares de Putin

Washington, DC.- El presidente Biden en su discurso, de este jueves, advirtió sobre los peligros detrás de las amenazas nucleares de un «armagedón» del presidente de Rusia, Vladimir Putin, al tiempo que Moscú sigue enfrentando reversas militares en la invasión de Ucrania.

Durante sus declaraciones en una recaudación de fondos demócrata en NYC, Biden precisó, «Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, tenemos una amenaza directa del uso de un arma nuclear si, de hecho, las cosas continúan por el camino que van».

En su particular discurso, Biden llamó la atención por su franqueza al hablar de este tema tan delicado, donde añadió, «No creo que exista tal cosa como la posibilidad de usar fácilmente un arma nuclear táctica y no acabar en un armagedón».

Biden advierte sobre el riesgo de un «armagedón» por las amenazas nucleares de Putin

Por el contrario, los discursos tanto del Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y el U.S. Department of State han sido más suaves y mesurados cuando se refieren al tópico nuclear. En este sentido, aseguran que se toman las amenazas en serio pese a que no ven movimiento en el Kremlin.

Además, el presidente Biden dijo, «Estoy tratando de averiguar cuál es la rampa de salida de Putin». Cuestionando al respecto, «¿Dónde encontrará una salida? ¿Dónde se encontrará en una posición en la que no solo pierde la cara sino que pierde un poder significativo dentro de Rusia?».

Con respecto a esto, algunos funcionarios advirtieron, este jueves, que Estados Unidos no ha detectado preparativos para un ataque nuclear. Asimismo, el general Pat Ryder, portavoz del Pentágono declaró «Este ruido de sables nucleares es imprudente e irresponsable».

A estas aclaratorias, el general Ryder agregó, «Como mencioné antes, en esta etapa, no tenemos ninguna información que nos haga cambiar nuestra postura de disuasión estratégica, y no evaluamos que el presidente Putin haya tomado la decisión de usar armas nucleares en este momento».

A finales del septiembre, en un discurso televisado, Putin advirtió, “Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios disponibles para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. No estoy fanfarroneando”.

