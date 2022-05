¿Por qué EE. UU., probó un arma hipersónica?

Washington, DC.- La U.S. Air Force confirmó que probó un arma hipersónica que superó por cinco la velocidad del sonido, en la Edwards Air Force Base (AFB) en California, este 14 de mayo.

En un comunicado la U.S. Air Force detalló que se trata de un bombardero estratégico subsónico «B-52 Stratofortress», fabricado por Boeing. El mismo tuvo la capacidad de disparar con éxito el misil hipersónico «AGM-183 ARRW».

Ver más: Histórica primera misión privada de la EEI

Según el teniente coronel Michael Jungquist, quien dirige uno de los programas de desarrollo de este tipo de armas; esta es la primera vez que EE. UU., hace una prueba con un arma hipersónica.

En este sentido, Jungquist precisó, «Nuestro equipo altamente calificado hizo historia con este primer armamento hipersónico lanzado desde el aire. Estamos haciendo todo lo posible para que esta arma revolucionaria esté lista para el campo de batalla lo antes posible».

We’re thrilled to see this progress on the X-plane! Advancing AFC technology is important in improving efficiency and performance for both commercial and military aircraft. https://t.co/FOSoj8XCms

— The Boeing Company (@Boeing) May 12, 2022