Nuevo patrocinante del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Nueva York, NY.- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), acordó por varios años con Apple Music el patrocinio del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que iniciará con el juego del campeonato de la NFL en febrero de 2023.

Ver más: Tinder de cumpleaños: 10 años de vigencia uniendo personas

Para nadie es un secreto que la Super Bowl es el evento televisivo con mayor rating en todo el año. Además, el espectáculo de medio tiempo es una vitrina para artistas de la envergadura de Madonna, Justin Timberlake, Beyoncé, Lady Gaga, Bruno Mars, Jennifer Lopez y Shakira.

Por ejemplo, más de 120 millones de personas disfrutaron del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI 2022. Este espectáculo de entretiempo estuvo ambientado por artistas del talante mundial como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

See you in February. #SBLVII pic.twitter.com/XhaaYnvuk0

— Apple Music (@AppleMusic) September 23, 2022