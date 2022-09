Florida quiere revivir ley contra la censura en redes sociales

Miami, FL.- El estado de Florida solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que reviva una ley estatal diseñada para impedir que las redes sociales apliquen censura a los discursos políticos de los usuarios luego de que un Tribunal Federal de Apelaciones la bloqueara a inicios de 2022.

El grupo industrial NetChoice impugnó la ley, requiriendo que las empresas de redes sociales divulgaron las reglas que utilizan para censurar a los usuarios. La aplicación constante podría limitar su capacidad para prohibir candidatos en sus RR. SS.

Hay que recordar que NetChoice está constituido por miembros como Meta Platforms Inc (META.O), la matriz de Google, Alphabet Inc (GOOGL.O) y Twitter Inc (TWTR.N).

Este fallo se da luego de que otro Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, en Nueva Orleans permitiera entrar en vigor a una ley parecida de Texas. Sin embargo, también habría sido impugnada por NetChoice.

Frente a esto Florida detalló que el conflicto entre el 5.º Circuito y el 11.º Circuito con sede en Atlanta, debería ser revisado por el Tribunal Supremo de la nación. En este sentido, Carl Szabo, abogado general de NetChoice subrayó en un comunicado que el caso debería ser escalado a la Corte Suprema.

Ron DeSantis, gobernador de Florida firmó en mayo de 2021 una ley estatal expresando que era necesaria para evadir la «Censura» de las «grandes tecnológicas». Hay que recordar que la medida nace de la prohibición de Facebook y Twitter al expresidente Donald Trump tras los hechos del Capitolio el 6 de enero de 2021.

De esta manera los grupos tecnológicos vienen tratando de regular el contenido de millones de usuarios. Esta moderación se da para evitar la violencia, sin embargo, se elevan preocupaciones por las plataformas no reguladas. Estas podrían dar acceso a extremistas como: partidarios de los nazis, los terroristas y gobiernos extranjeros hostiles.

