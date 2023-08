Musk anuncia cambios en X (Twitter) para los medios de comunicación

Nueva York, NY.- Elon Musk anunció que planea nuevos cambios para X, antiguamente llamada Twitter, donde eliminará los titulares que permiten enlazar directamente a contenidos de otros medios de comunicación, lo que sería un controversial cambio para el tráfico de los involucrados.

Desde su cuenta de Twitter, Elon Musk ordenó, «eliminar el titular/texto para que los enlaces solo muestren una imagen» de la publicación. Además, argumentó que la decisión es de carácter estético, pero sus intenciones son meramente comerciales.

Hasta ahora, el cambio no se ha puesto en marcha ya que hasta la mañana del martes 22 de agosto los enlaces siguen funcionando como de costumbre. La expectativa de los medios de comunicación deriva en nuevas estrategias para generar tráfico a sus sitios web, pues Twitter ya no sería de gran utilidad.

Por su parte, analistas tecnológicos dicen que la decisión del controversial Elon Musk se enfoca en «obligar» a los medios de comunicación a suscribirse en una posible opción «premium».

Este formato «premium» no ha tenido mucho éxito en la red social X. Probablemente, Musk quiere recuperar algo de las enormes pérdidas que ha ocasionado por sus polémicas decisiones, desde que compró a X (Twitter) en octubre.

If you’re a journalist who wants more freedom to write and a higher income, then publish directly on this platform!

— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2023