Entérese de cómo monetizar en Twitter a través de publicidad

San Francisco, CA.- La app propiedad de Elon Musk, Twitter anunció que desde el jueves 13 de julio los creadores de contenido podrán monetizar sus cuentas con el fin de recibir dinero por la publicidad que aparezca en los comentarios de sus tweets.

El anuncio de Twitter se suma al soñado mundo de la monetización de las redes sociales. Siendo las RR. SS., referencias de monetización YouTube, TikTok, Twitch y Facebook.

Inmediatamente cientos de cuentas ya verificadas por Twitter publicaron sus pantallazos o screen shot de sus ganancias por la publicidad de sus tweets publicados. Esta acción se concreta tras el anuncio de monetización de Musk ofrecido hace cinco meses.

Esta promesa de Musk fue etiquetada por los analistas como «indispensable», pues la red social podría pasar al olvido con el paso del tiempo por la nula rentabilidad económica del contenido.

No obstante, esta novedad de Musk busca fidelizar a los usuarios de Twitter, sobre todo a los usuarios verificados (activos en la app con el pájaro azul). Esto puede ser una estrategia para evitar la migración de usuarios a la nueva competencia de Twitter, Threads.

Content creators can now enable subscriptions to their text, pics & video worldwide on this platform! https://t.co/XzrFMLPytB

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2023