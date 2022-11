Meta anuncia recorte de 11.000 puestos de trabajo

California, CA.- La compañía Meta Platforms Inc (META.O), anunció el recorte de más de 11.000 puestos de trabajo que representa el 13% de su fuerza laboral, debido a que la matriz de Facebook duplicó su apuesta de Metaverso en un arriesgado mercado publicitario.

En este sentido los despidos masivos de Meta, están entre los más grandes de este 2022, y los primeros en los 18 años de vigencia de Meta. Sin embargo, Meta sigue el ejemplo de empresas tecnológicas como Twitter Inc, propiedad de Elon Musk, Microsoft Corp (MSFT.O) y Snap Inc.

En la misma sintonía que los otros grandes tecnológicos Meta, contrató masivamente durante la pandemia para enfrentar las secuelas de la pandemia, y el abrupto consumo de las redes sociales por parte de los usuarios.

Sin embargo, este 2022 sin el contexto de confinamiento, el negocio sufrió proporcionalmente a medida que los anunciantes y consumidores empezaron a reducir sus gastos por los embates de la inflación y la subida progresiva de los tipos de interés.

BREAKING: Mark Zuckerberg's video of $META layoffs has been leaked.

Here it is below.

"I want to say, upfront, that I take full responsibility." pic.twitter.com/5cJL3eEudS

— unusual_whales (@unusual_whales) November 9, 2022