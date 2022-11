Empresa matriz de Facebook ¿se une a la ola de despidos masivos?

San Francisco, CA.- La empresa matriz de Facebook, Meta se encuentra planificando una ola de despidos masivos -considerada la primera de su historia-, justo en un momento donde la empresa se contrae, alimentada por los temores, cada vez menores, de una recesión económica.

Se prevé que los recortes de empleo afecten a miles de empleados. Por su parte, The Wall Street Journal adelantó que la ola de despidos podría materializarse esta semana. Por el momento, Meta cuenta con 87.000 empleados, de acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en el mes de septiembre.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta en una conferencia telefónica en octubre comentó los resultados del tercer trimestre. Aprovechó para expresar sus deseos de que la empresa termine el año 2023, «con el mismo tamaño, o incluso con una organización ligeramente más pequeña que la actual».

Actualmente, estos rumores de despidos masivos llegan en un contexto de ajuste presupuestario de los anunciantes y de cambio de Apple. Exactamente en materia de privacidad en iOS que viene afectando al negocio principal de Meta.

