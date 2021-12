Lo más buscado en Google en Estados Unidos en 2021 por hispanos

Mountain View, CA.- Lo más buscado en Google en Estados Unidos por los hispanos en este 2021, estuvo enmarcado en la incertidumbre de la pandemia, vacunas y un vuelco sin precendetes al mundo digital.

Asimismo, algunos de los términos y preguntas que más consultaron, en idioma español, a través del buscador más popular Google fueron, «Albóndigas», «¿qué es el bitcoin?» y «¿dónde está mi estímulo?».

De igual manera, las búsquedas relacionadas con la pandemia también fueron tendencia. De manera que, los hispanos en Estados Unidos investigaron en el buscador temas inherentes a las vacunas de Pfizer y Moderna, centros para pruebas de covid-19 y efectos secundarios del virus.

Por su parte, los hispanos fueron insistentes buscando todo lo relacionado con criptomonedas. Por ejemplo, preguntas como «¿qué es el bitcoin?», «¿cómo invertir en la bolsa de valores?» y «¿cómo invertir en bitcoin?» fueron las búsquedas más frecuentes.

