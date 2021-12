Cursos gratuitos de Google para ganar hasta $200.000

California, CA.- Google pone a disposición un amplio panel de cursos de Google gratuitos, para que los usuarios, emprendedores, estudiantes o curiosos aprendan a manejar las herramientas de Google.

Asimismo, la estrategia educativa ofrece mucha información del entorno digital con acceso completamente gratuito y en línea, para dedicarle algunas horas semanales.

De esta manera, muchos de estos cursos tienen alta demanda en el mercado laboral. Al mismo tiempo, no es necesario ser un experto tecnológico para participar en los talleres.

Inclusive, se garantiza que en menos de seis meses se podrá finalizar la certificación. Y por si fuera poco, los egresados tendrán la oportunidad de trabajar directamente con Google.

Mark your calendars: Computer Science Education Week is this December 6-12. 📅 See how we're helping educators inspire students from all backgrounds to explore paths in computer science ↓ https://t.co/F4pdCyiSuB

— Google (@Google) November 22, 2021