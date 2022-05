Intención de compra de autos eléctricos en EE. UU.

Washington, DC.- El auge de los autos eléctricos sigue subiendo, llegando al 24% este 2022, en la intención de compra de los conductores estadounidenses, así lo reveló un estudio realizado por la firma J.D. Power.

Este 2022 hubo un incremento de cuatro puntos en comparación con el 2021, que sumado a la fuerte llegada de concesionarios de autos eléctricos por fabricantes muy conocidos por los consumidores, contribuye a eliminar el escepticismo alrededor de los vehículos eléctricos.

Ver más: Estados Unidos instalará 500.000 cargadores de autos eléctricos

De hecho, los altos precios de la gasolina y la alta producción de camionetas «pickup» y todoterreno o todocaminos SUV eléctricos, son factores que atraen a cada vez más consumidores.

En este sentido, la administración Biden ha puesto en marcha iniciativas para inundar al país con centros de carga, lo que termina generando más confianza en el posible consumidor de vehículos eléctricos.

Automakers, utility companies and other interested stakeholders will need to work together to expand vehicle charging capabilities, according to the J.D. Power 2022 U.S. Electric Vehicle Consideration (EVC) Study.

Sin embargo, el estudio también reveló que hay muchos obstáculos para la aceptación masiva de los autos eléctricos. Por ejemplo, la mayoría de los conductores no tiene ninguna experiencia con los vehículos eléctricos.

There remains a disconnect between what automakers are delivering on their electric vehicle apps and the expectations of owners, says Jason Norton of J.D. Power in an interview with @WardsAuto.

Learn more > https://t.co/yK4YvrIfyX

— J.D. Power (@JDPower) May 25, 2022