Intel sella acuerdo con México de cara a la crisis de semiconductores

Ciudad de México, México.- Intel, el gigante tecnológico y el gobierno de México, sellaron un acuerdo que orbita la crisis de semiconductores, con el propósito de fortalecer esta cadena de suministro, mientras la escasez de insumo provoca una crisis generalizada.

En este sentido, Intel promete robustecer la competitividad de las empresas mexicanas de la cadena valor de semiconductores. Además, también se propone transferir conocimientos y capacitaciones de talento humano.

Ver más: Un millón de dólares para cuatro starups en Miami

De esta manera, el director general de Intel México, precisó, «Estamos anunciando un acuerdo que justamente nos va permitir potenciar toda la cadena de suministro de semiconductores en un país en donde el mayor compromiso que tenemos es nuestra presencia desde hace más de 30 años».

Por otro lado, la empresa también habló de otro acuerdo donde hay una inversión de $8 millones y una contratación de 200 nuevos ingenieros en el Centro de Diseño de Intel ubicado en Guadalajara. Esta sede emplea a más de 1.700 personas.

Half of the people on earth face barriers to entering the digital world. We’re partnering with @N50Project so one day they too can experience the social, health, and financial benefits it offers. 🌎💻📚 pic.twitter.com/M6bzy6gBR6

— Intel (@intel) April 14, 2022